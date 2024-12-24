Еще 32 тысячи льготников Подмосковья бесплатно отдохнули в санаториях

Льготники Московской области могут бесплатно отдохнуть в санаториях. С начала года данной возможностью воспользовались 32 тысячи человек. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева заявила, что все льготники отметили удобство получения путевки, потому как вся информация доступна в электронном виде и передается в санаторий автоматически.

В ведомстве добавили, что в этом сезоне санатории предложили подмосковным льготникам разнообразные оздоровительные программы. Они включали не только традиционные процедуры, но и новые методики реабилитации и профилактики заболеваний.

«Порядка миллиарда рублей было направлено в этом году на обеспечение льготников санаторно-курортными путевками», — дополнили в ведомстве.

Напомним, п олучить путевку или проверить очередность получения можно на региональном портале госуслуг.