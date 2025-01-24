Еще 30 жителей Подмосковья выиграли денежные призы за оплату ЖКУ через СБП

Еще 30 жителей Подмосковья выиграли денежные призы за оплату ЖКУ онлайн через СБП. Они получили по тысяче рублей, которые можно будет также использовать для платежей за коммунальные услуги.

В финальном розыгрыше денежных призов выиграли еще 30 пользователей расчетного центра, рассказали в МоОблЕИРЦ. Они получили на лицевой счет по одной тысяче рублей, которые можно направить на оплату ЖКУ.

Получить электронные квитанции вместо бумажных может любой желающий. Для этого нужно зайти в личный кабинет расчетного центра, выбрать способ оплаты через СБП, провести платеж и выбрать опцию «Привязать счет».

Оплачивать коммунальные услуги также можно в отделениях и онлайн-сервисах банков, а также в клиентских офисах МосОблЕИРЦ.