Еще 30 тысяч пенсионеров бесплатно доставили на медосмотры в Подмосковье

В Подмосковье в рамках нацпроекта «Демография» пенсионеры старше 65 лет из сельской местности могут бесплатно добраться до поликлиник для диспансеризации. Для доставки используют 54 автобуса социальных центров, а поездку сопровождают соцработники. В Минсоцразвития региона подчеркнули, что услуга удобна для старшего поколения.

«С начала года в поликлиники региона доставлены порядка 30 тысяч пенсионеров. Напомним, что услуга теперь предоставляется беззаявительно. Больше не потребуется писать заявление или обращаться в соццентр, данные передаются автоматически из поликлиники и специалисты связываются с пенсионером», — уточнили в ведомстве.

Вице-губернатор региона Людмила Болатаева сообщила, что с начала года диспансеризацию прошли около пяти миллионов жителей Московской области. Это позволяет врачам выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.