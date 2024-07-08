Еще 30 проектов импортозамещения запустили в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье реализовали уже 30 инвестиционных проектов технологического суверенитета. Об этом на сессии «Технологические альянсы: вызовы и решения» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Подмосковье — лидер по числу проектов технологического суверенитета. С марта 2022 года мы уже открыли 107 новых импортозамещающих предприятий. Общие планы на 2024 год: 89 инвестпроектов с суммарным объемом инвестиций более 86 миллиардов рублей и созданием более восьми тысяч новых рабочих мест», — рассказала Зиновьева.

Не менее амбициозные планы у Подмосковья на следующие периоды. В работе находятся уже более 140 проектов технологического суверенитета, их количество будет увеличиваться. Инвестблок регионального правительства ведет активную работу по привлечению новых предпринимателей.

К этому дню в Московской области заявлено 313 проектов технологического суверенитета с общим объемом инвестиций 283 миллиарда рублей. За счет их реализации в регионе появится порядка 29 тысяч рабочих мест.

До конца 2025 года в Можайске запустят первую линию нового производства минеральной ваты. Соглашение об этом на полях ПМЭФ заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

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