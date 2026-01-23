Еще 30 молодых семей получили сертификаты на покупку жилья в Подмосковье

В Подмосковье молодым семьям регулярно выдают сертификаты на покупку жилья. Их получили супруги еще из четырех округов.

Документы вручили двум семьям из Клина. Тюковы и Бондаревы приняли участие в государственной программы Московской области «Жилище».

Также сертификаты выдали 11 молодым семьям в Балашихе, в том числе двум многодетным и двум – участников специальной операции.

В собственный дом или квартиру смогут переехать 16 супругов с детьми в Лотошине, а также одна семья в Лосино-Петровском.

Чтобы принять участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать ряду условий. Супруги не должны быть старше 35 лет, также они должны нуждаться в жилье, быть зарегистрированными в Подмосковье и иметь возможность оплатить 65% стоимости жилья или получить кредит на эту сумму.