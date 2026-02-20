Еще 30 кадетов приняли присягу в Воскресенске
Во Дворце культуры «Цементник» состоялась церемония принятия присяги воспитанниками лицея «Воскресенская кадетская школа». Ученики принесли торжественную клятву на верность Родине.
Всего присягу приняли 30 учеников. До этого события воспитанники прошли серьезные испытания: сдавали кадетскую сессию, включающую 14 дисциплин, демонстрировали навыки огневой и строевой подготовки, знание истории страны и кодекса чести кадета.
«Кадетское братство — это кузница верных сынов и дочерей Отечества, славное будущее России, ее верная и надежная опора. Многие выпускники школы уже сегодня выбирают путь служения в Вооруженных силах РФ, МЧС и силовых структурах. Желаю с честью нести высокое звание кадета, беречь и защищать нашу Родину. Пусть этот день навсегда останется в памяти ребят как важный жизненный шаг», — обратился к юным кадетам глава округа Алексей Малкин.