Еще 30 кадетов приняли присягу в Воскресенске

Всего присягу приняли 30 учеников. До этого события воспитанники прошли серьезные испытания: сдавали кадетскую сессию, включающую 14 дисциплин, демонстрировали навыки огневой и строевой подготовки, знание истории страны и кодекса чести кадета.

«Кадетское братство — это кузница верных сынов и дочерей Отечества, славное будущее России, ее верная и надежная опора. Многие выпускники школы уже сегодня выбирают путь служения в Вооруженных силах РФ, МЧС и силовых структурах. Желаю с честью нести высокое звание кадета, беречь и защищать нашу Родину. Пусть этот день навсегда останется в памяти ребят как важный жизненный шаг», — обратился к юным кадетам глава округа Алексей Малкин.