Еще 30 дворов благоустроят в Люберцах в 2025 году

В Люберцах завершили благоустройство 12 дворов. Всего в 2025 году приведут в порядок 30 придомовых территорий.

Территория станет комфортнее вблизи 89 многоквартирных домов в Люберцах, Дзержинском и поселках округа.

«Мы понимаем, насколько это чувствительный и волнующий жителей вопрос. Поэтому на основании запросов и предложений люберчан постоянно увеличиваем программу ремонта — как и годом ранее, в этом году Люберцы также вошли в число лидеров Подмосковья по реализации программы», — сообщил глава городского округа Владимир Волков.

Благоустройство дворов завершили в Люберцах, Дзержинском, Томилине, Малаховке и Октябрьском. Работы продолжаются в шести придомовых территориях. Специалисты ремонтируют проезды, парковки, тротуары, а также проводят озеленение.

Ранее глава муниципалитета Владимир Волков рассказал об обустройстве пешеходных троп. Этим летом заасфальтируют 43 участка. Из них 11 готовы, в работе — шесть объектов.

С полным перечнем работ по благоустройству можно познакомиться на сайте администрации.