Еще 30 дворов благоустроят в Люберцах в 2025 году

В поселке Красково продолжается благоустройство двора дома № 26 на улице 2-я Заводская. Всего в этом году приведут в порядок 30 придомовых территорий.

О ремонте двора на улице 2-я Заводская сообщили в территориальном управлении «Малаховка-Красково».

«Все работы проводятся с учетом пожеланий жителей. В рамках благоустройства будет выполнена замена асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров, посев газона, а также расширение парковочного пространства. В настоящее время специалисты подрядной организации приступили к снятию асфальтового покрытия», — отмечается в сообщении.

В ближайшее время рабочие приступят к обновлению территорий домов № 1 на улице Федянина и № 107 на улице Карла Марса. Ранее уже благоустроили объекты на улице Школьной у домов № 2/1, 2/2 и 2/3, а также № 56-58 на Быковском шоссе.

В 2025 году в Люберцах приведут в порядок 30 дворов. Полный перечень размещен на официальном сайте администрации.