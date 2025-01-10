Еще 3 зарядные станции для электромобилей появились в Видном в 2024 году

На территории Ленинского городского округа продолжается развитие электрозарядной инфраструктуры. В настоящее время в различных локациях муниципалитета функционируют 11 станций для зарядки транспорта, работающего на электричестве, три из которых появились в 2024 году.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского округа Елена Ващило рассказала, что зарядные станции «Мособлэнерго» установлены в Видном на Жуковском проезде, 10а, на проспекте Ленинского Комсомола возле магазина «УниверМак», а также на парковке возле здания администрации на улице Школьная, 26а.

Также электрозаправки можно найти в поселке Измайлово, на трассе М-4 вблизи МКАД, на Каширском шоссе — возле торгового центра «Вегас» и в районе «Горок Ленинских», на Белокаменном шоссе, недалеко от парк-отеля «Орловский», и в других локациях.

В 2024 году начали работу три новые зарядные станции: на улице Олимпийской в Видном, а также в поселках Володарского и Развилка.

Ранее сообщалось, что владельцы электромобилей в Московской области освобождены от уплаты транспортного налога. Всего в регионе функционирует порядка 600 зарядных станций разной мощности.