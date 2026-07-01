Еще 3 выпускника из Люберец получили 100 баллов на ЕГЭ

Общее число стобалльников в округе достигло 26, что на треть больше, чем в 2025 году. Максимальные результаты получили воспитанники гимназии № 56, школы № 46 и «Школы радости».

Высший балл по информатике получили Даниил Борисов и Илья Резниченко. Выпускник школы № 46 Максим Яковлев стал стобалльником по математике — результат подтвердился после апелляции. Глава округа Владимир Волков поздравил ребят, их наставников и родителей.

Ранее в Люберцах уже были мультистобалльники. Егор Мацыгура из гимназии № 56 набрал 100 баллов по физике и математике. Никита Нестеров из гимназии № 16 «Интерес» получил высший балл по химии и русскому языку. Общее число стобалльников в этом году значительно выросло по сравнению с прошлым годом, когда их было 17.

Администрация округа отметила высокий уровень подготовки выпускников и профессионализм педагогов.