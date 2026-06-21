Еще 3 врача из Люберец получили жилищные сертификаты

Мероприятие прошло в картинной галерее. Награды получили врачи, фельдшеры, медицинские сестры и водители скорой помощи. Владимир Волков подчеркнул, что эта профессия — настоящее призвание, и отрадно, что в округе можно получить квалифицированную помощь быстро и качественно. Также в рамках мероприятия три врача получили сертификаты на приобретение жилья.

Сегодня в системе здравоохранения муниципалитета трудятся более четырех тысяч человек. В 2025 году трудоустроены порядка 340 новых специалистов. Им предоставляют меры социальной поддержки, включая компенсацию аренды жилья.

Глава округа напомнил, что за последние три года в Люберцах построили пять новых поликлиник при поддержке губернатора Московской области. В 2026 году открылся диагностический центр в Октябрьском, готовится к открытию объект в Мирном. После капитального ремонта открылась поликлиника в Дзержинском, продолжается преображение Ухтомской больницы и Центра охраны материнства и детства.

Владимир Волков поблагодарил медицинских работников за преданность профессии, пожелал крепкого здоровья, душевного тепла и семейного благополучия.