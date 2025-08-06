Еще 3 участка водопровода капитально отремонтировали в Воскресенске в 2025 году

В администрации Воскресенска прошло оперативное совещание с главой Алексеем Малкиным. Во время рабочей встречи подвели предварительные итоги подготовки к предстоящему отопительному сезону и отметили ремонты, которые провели в 2025 году.

В оперативном совещании приняли участие руководители структурных подразделений администрации, территориальных и федеральных ведомств. Подготовка к отопительному сезону – одна из важных тем повестки.

В Белоозерском в феврале восстановили работу подстанции обезжелезивания производительностью 40 кубических метров в час. В деревне Ивановка проложили новый водопровод, а на ВЗУ «Лопатинский» очистили 15 аэрационных колонн, промыли водопроводные сети через пожарные гидранты на улицах Маркина, Центральной и Андреса. Сейчас 95 многоквартирных и 450 частных домовладений микрорайона Лопатинский обеспечены качественным водоснабжением.

За первое полугодие капитально отремонтировали 22 насосных агрегата на системах водоснабжения, установили семи частотных преобразователя на скважинах, заменили запорные арматуры. В рамках производственной программы по ремонту системы водоотведения отремонтировали канализационные трубы, заменили насосы и запорные арматуры, установили четыре преобразователя и два устройства плавного пуска на КНС.