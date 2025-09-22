Еще 3 участка дорог капитально отремонтировали в Дубне

Строительство новых дорог продолжается в городском округе по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. За лето в частном секторе Левобережье заасфальтировали три участка грунтовок.

Новые асфальтовые дороги появились на Октябрьском проезде от улицы Калинина до Южной канавы, Октябрьской улице и Школьном проезде. Представитель подрядной организации рассказал, что капитальный ремонт выполнен по европейской технологии. Рабочим осталась привести в порядок прилегающую территорию, подсыпку участков по просьбам жителей и разметку.

«Это сложные участки, проблемные, где-то что-то переделываем, потому что работаем на качество. Эти дороги должны прослужить много лет нашим жителям», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Самым трудным участком является примыкающая к Октябрьской Безымянная улица. Чтобы его выровнять, нужно провести значительную работу. Там также должны обустроить тротуар шириной два метра. Администрация муниципалитета контролирует каждый этап работ. Подрядчик планирует завершить строительство дороги в концу октября.