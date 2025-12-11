Еще 3 тысячи заявок на согласование границ участков подали онлайн в Подмосковье

Фото: Инженерно-геодезические работы при реконструкции Афанасовского шоссе в Мытищах / Медиасток.рф

Жители Подмосковья активно используют онлайн-сервис для решения земельных вопросов. На портале государственных услуг региона с начала года подали почти три тысячи заявлений на согласование границ смежных участков.

Сервис доступен в разделе «Земля» — «Оформление и регистрация». Услуга позволяет в электронном виде согласовать границы участка с территориями, которые находятся в муниципальной собственности или госсобственность на которые не разграничена.

Собственники земли, которым для проведения кадастровых работ по межеванию требуется получить официальный документ о согласовании границ, следует авторизоваться на портале, заполнить форму и приложить все необходимые документы.

Для удобства пользователей искусственный интеллект проверяет загруженные данные и указывает на некорректные.

Услуга бесплатная. Ответ поступает в личный кабинет в течение семи рабочих дней.