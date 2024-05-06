Еще 3 тысячи военных памятников Подмосковья облагородили к 9 Мая | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 13:00 Еще 3 тысячи военных памятников Подмосковья облагородили к 9 Мая Пресс-служба Минблаго МО

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Все объекты памяти Великой Отечественной войны подготовили к празднованию Дня Победы в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«В Московской области 3015 объектов памяти Великой Отечественной войны. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие — маленькие, но олицетворяющие знаковые события. Везде уже провели необходимые работы по подготовке к 9 Мая», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Территории памятников привели в порядок, а сами мемориалы отремонтировали и покрасили. Работу освещения и подсветки проверили.

Подготовку памятников провели в том числе во время «Дня добрых дел», который объединил миллион подмосковных школьников и включил их в десятки полезных активностей. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил ребят за участие в акции.

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