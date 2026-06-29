Еще 3 тысячи бойцов СВО оформили выплату взамен земельного участка в Подмосковье

С начала года в Подмосковье направили свыше трех тысяч заявок на получение единовременной денежной выплаты, которую предоставляют вместо земельного участка участникам специальной военной операции. Подать документы можно в электронном виде через региональный портал госуслуг.

Размер выплаты составляет 500 тысяч рублей. Право на нее имеют участники СВО, зарегистрированные по месту жительства в Подмосковье. Для оформления необходимо подтвердить присвоение звания Героя Российской Федерации либо награждение государственными орденами за заслуги во время выполнения боевых задач. Тем, кто уже завершил участие в специальной военной операции, также потребуется предоставить соответствующую справку.

Получателями выплаты могут стать и родственники военнослужащих, погибших во время выполнения долга. В этом случае к заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие гибель бойца, а также сведения о присвоении ему звания Героя России или награждении государственными орденами, в том числе посмертно.

Если в семье есть дети младше 23 лет, обучающиеся очно в учреждениях среднего профессионального или высшего образования, дополнительно потребуется справка из учебного заведения.

Бесплатный сервис доступен на региональном портале государственных услуг. Срок обработки заявлений составляет до 10 рабочих дней.