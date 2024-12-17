Еще 3 тысячи подмосковных педиатров прошли тренинги против выгорания за год

В Подмосковья для педиатров проводят тренинги по профилактике эмоционального и профессионального выгорания. Такие мероприятия организуют в рамках проекта «Наш участковый врач». С начала 2024 года их прошли почти три тысячи врачей.

«Такие тренинги помогают врачам разобраться в своих эмоциях, справиться со стрессом, а значит избежать у них профессионального выгорания. Такие занятия для педиатров мы запустили в 2022 году. За это время их прошли более 5,9 тысячи врачей, а с начала этого года почти три тысячи», — сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В комплекс обучения входят онлайн-тренинги по бесконфликтному общению и управлению стрессом, а также арт-терапевтические тренинги. Подробнее о психологической поддержке врачей можно узнать на портале.