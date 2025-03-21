Еще 3 троллейбуса запустят между микрорайонами Кутузово и Южный в Подольске

В Подольске запустят три троллейбуса с автономным ходом между микрорайонами Кутузово и Южный. Их направят на маршруты № 4 и № 6.
Развитие троллейбусного сообщения обсудили на транспортном часе в администрации. Маршруты № 4 и № 6 охватят жилой комплекс «Бородино» и свяжут микрорайоны Кутузово и Южный со станцией МЦД-2 Подольск.
«Наш округ продолжает расти, и важно обеспечить подольчан удобным доступом к местам работы, учебы, важным объектам. В планах — разработка новых маршрутов и расширение транспортной инфраструктуры. Уже начали подготовку закупки трех троллейбусов с автономным ходом. Скорректируем маршруты № 4 и № 6, чтобы охватить ЖК „Бородино“, а также связать его и микрорайоны Кутузово и Южный со станцией МЦД-2 Подольск. Для этого потребуется внести изменения в дорожную сеть, в том числе расширить улицу Сосновую», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
С приходом весны нарушители стали часто цепляться за троллейбусы. Чтобы предотвратить такие случаи, власти попросили сотрудников ГИБДД усилить патрулирование в районах, где происходят такие нарушения. Помимо этого, решено провести профилактические беседы в школах.
Также обсудили работу автотранспортного предприятия № 5 в Подольске и маршрутов № 21 и № 65. Жители Дубровиц жалуются, что автобусы не приходят по расписанию. Перевозчик уже связался со старостами. Вскоре состоится встреча, на которой обсудят сложившуюся ситуацию.
В конце обсудили нехватку кадров в транспортной сфере. Администрация округа предложила предоставлять бесплатные места в общежитиях для иногородних специалистов.
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