Еще 3 троллейбуса запустят между микрорайонами Кутузово и Южный в Подольске

В Подольске запустят три троллейбуса с автономным ходом между микрорайонами Кутузово и Южный. Их направят на маршруты № 4 и № 6.

Развитие троллейбусного сообщения обсудили на транспортном часе в администрации. Маршруты № 4 и № 6 охватят жилой комплекс «Бородино» и свяжут микрорайоны Кутузово и Южный со станцией МЦД-2 Подольск.

«Наш округ продолжает расти, и важно обеспечить подольчан удобным доступом к местам работы, учебы, важным объектам. В планах — разработка новых маршрутов и расширение транспортной инфраструктуры. Уже начали подготовку закупки трех троллейбусов с автономным ходом. Скорректируем маршруты № 4 и № 6, чтобы охватить ЖК „Бородино“, а также связать его и микрорайоны Кутузово и Южный со станцией МЦД-2 Подольск. Для этого потребуется внести изменения в дорожную сеть, в том числе расширить улицу Сосновую», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.