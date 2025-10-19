Еще 3 рейда по выявлению нарушений миграционного законодательства прошли в Щелкове

В городском округе Щелково продолжают проводить рейды по местам скопления иностранных граждан. В этот раз полицейские выявили семь нарушителей миграционного законодательства, которых доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

В рейдах приняли участие сотрудники межмуниципального управления МВД России «Щелковское», представители администрации городского округа и Народная дружина.

«Проводим очередной рейд по незаконной миграции. Сегодня мы приехали совместно с представителями Главного управления региональной безопасности Московской области, полицией и дружинниками в деревню Богослово. Здесь находятся склады», — рассказал заместитель главы городского округа Щелково по территориальной безопасности Виктор Семин.

Он также отметил, что за последнее время благодаря таким мероприятиям выявили большое количество нарушений со стороны работодателей, которые не соблюдают миграционное законодательство. Они нанимают граждан других стран, не имеющих патентов и официального приглашения в Россию.

Во время рейдов проверяющие осмотрели частные дома в деревне Ново, а также дома, хостелы и кафе на Московской улице в микрорайоне Жегалово и на улице Горького в поселке Загорянском.