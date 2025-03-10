Еще 3 округа Подмосковья получили новые школьные автобусы
Еще восемь автобусов для подвоза детей из дальних населенных пунктов к учебным заведениям передали трем округам Подмосковья. Новые транспортные средства позволят доставлять в школы 349 учеников.
Пять автобусов передали в собственность городского округа Солнечногорск для перевоза 160 детей в три школы.
Автобус на 31 место предоставили муниципальному округу Шаховская, а еще два автобуса на 22 места каждый — Щелкову.
С начала года Министерство имущественных отношений Московской области передало в собственность округов Подмосковья 27 школьных автобусов.
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