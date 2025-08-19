Еще 3 общеобразовательных учреждения откроют в Ленинском округе в 2025 году

В подмосковном Ленинском городском округе успешно функционируют 12 центров образования «Точка роста», созданных в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленных на улучшение качества образования и создание условий для развития талантов детей и молодежи. Уточняется, что каждый центр образования «Точка роста» в Ленинском округе оснащен современным учебным и лабораторным оборудованием, включая мультимедийные системы с интерактивными досками, компьютеры с высокоскоростным доступом в интернет.

Это оборудование предназначено для проведения увлекательных уроков, экспериментальных практикумов и других практических работ по физике, химии, биологии и другим дисциплинам, позволяя школьникам не просто изучать теорию, но и применять полученные знания на практике. Благодаря этому уроки становятся более интересными и интерактивными, что способствует повышению мотивации учеников и налаживанию более тесной связи между учителем и учениками.

«Всего в Ленинском округе функционируют 12 таких центров, охватывающих более 10 000 учеников, предоставляя им уникальные возможности для развития и самореализации. В прошлом году были открыты три новых центра на базе Развилковской школы с углубленным изучением предметов, Мисайловской школы № 1 и Образовательного центра „Успех“, расширив охват программы и предоставив еще большему числу школьников доступ к современному образованию», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Ранее сообщалось, что за 2024 год в Ленинском округе открыли современный образовательный центр на 1550 учеников в Битце, школу на 1,5 тысячи мест в Боброво, пристройку к школе в Молоково, школу на 1,1 тысячу учеников в Дрожжино.

А до конца 2025 года в муниципалитете будут открыты три общеобразовательных учреждения в новых микрорайонах.