Еще 3 новых автобуса выйдут на дороги в Чехове до конца 2025 года

На еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили вопрос организации работы общественного транспорта и школьных автобусов. В Чехове перевозку пассажиров осуществляет предприятие «Мострансавто» и пять индивидуальных предпринимателей, которые обслуживают 43 маршрута: 27 государственных и 16 коммерческих.

За последние два года в «Мострансавто» в Чехове появилось более 30 новых машин. До конца этого года автопарк пополнится еще тремя автобусами большого класса.

«Начался новый учебный год, жизнь приобретает более рабочий темп. Поэтому необходимо продолжать усиливать все ключевые направления трансформации, включая грамотную оптимизацию маршрутной сети, изменение расписания, закупку автобусов большого и среднего класса, запуск новых маршрутов по запросам жителей», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава округа Михаил Собакин посетил производственную базу филиала № 5 Мострансавто, где обсудил с директором нехватку водителей. С начала этого года приняли всего 15 специалистов. При этом потребность в слесарях и диспетчерах закрыта на 94%. Руководитель муниципалитета отметил, что администрация оказывает предприятию всяческую поддержку — предоставляет общежитие иногородним, размещает информацию о приеме на работу, а также предоставляет возможность бесплатно заниматься спортом.

Кроме того, все желающие старше 21 года могут пройти переподготовку на категорию D от предприятия «Мострансавто»: два с половиной месяца для обладателей категории В и два месяца — категории С. В течение всего обучения соискателям предоставляется стипендия.

В этом учебном году в округе подвоз более тысячи обучающихся до учебных заведений осуществляется 19 автобусами. Перед постановкой на учет специалисты проверяют сведения о прохождении автобусом технического осмотра, оснащение транспорта техническим средством контроля «тахограф» и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключение к центру мониторинга. Дважды в год школьный транспорт отправляют на проверку технического состояния.