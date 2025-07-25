Еще 3 новейших анестезиологических комплекса установили в МОЦОМД

Родильный дом Московского областного центра охраны материнства и детства получил три новых многофункциональных анестезиологических аппарата немецкого производства. Оборудование экспертного класса состоит из устройств искусственной вентиляции легких, мониторов жизненных показателей, системы для инфузионной терапии и поддержания проходимости дыхательных путей.

Особенность комплексов — адаптивность к потребностям рожениц. Встроенные системы непрерывно отслеживают ключевые показатели здоровья: сердечную деятельность, уровень кислорода в крови, артериальное давление и глубину анестезии. Все данные выводятся на сенсорный дисплей, позволяя врачам моментально реагировать на изменения состояния пациентки.

«Индивидуальный подход, точность и надежность — вот что отличает новую технику, установленную в центре. Это гарантия того, что даже в самых сложных ситуациях наши специалисты смогут оперативно и эффективно оказать всю необходимую помощь, обеспечив маме и ребенку наилучшие условия, — подчеркнула заведующая родильным стационаром центра Татьяна Мельник.

Инновационная система дозирования лекарственных препаратов обеспечивает точное введение анестетиков, сводя к минимуму риск передозировки. Комплекс также оснащен дополнительной защитой медицинского персонала от вредного воздействия.

Приобретение оборудования стало возможным благодаря реализации программы «Здравоохранение Подмосковья на 2023–2027 годы».