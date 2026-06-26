Еще 3 народные тропы благоустроили в Волоколамске

Результаты работ, проведенных по просьбе жителей, проверила глава округа Наталья Козлова. Маршруты появились на Рижском шоссе, а также на улицах Панфилова и Тихой.

На Рижском шоссе у дома № 3 маршрутом ежедневно пользуются школьники и студенты — он соединяет автовокзал с учебными заведениями. Здесь укрепили основание, уложили щебень и бордюрный камень, заасфальтировали дорожку.

Рядом с домами № 7 и № 33/5 на улице Панфилова протяженность тропы составила почти 200 метров. Особое внимание уделили потребностям людей с нарушениями зрения: специально приподнятый бордюр поможет им легче ориентироваться с тростью.

На улице Тихой у домов № 7 и № 9 выполнили весь комплекс работ: укрепили основание, подготовили песчаное и щебеночное основание, установили бордюры и уложили асфальт. Маршрут стал удобнее для пешеходов, в том числе родителей с колясками и пожилых людей.

Наталья Козлова отметила важность обратной связи с жителями и поблагодарила их за предложения и отзывы. С начала сезона это уже четвертая благоустроенная тропа в Волоколамске. Все работы проведены в рамках губернаторской программы «Пешком». До конца года планируется обустроить еще пять таких маршрутов: в Волоколамске, в деревне Кашино, а также в селах Спасс и Осташево.