Еще 3 молодых педагога начнут работать в школе «Гармония» в Можайске

Новые кадры появились в одном из образовательных учреждений Можайска. Это педагог начальных классов, а также учителя математики и физкультуры.

Помогать осваивать азы школьной программы младшеклассникам будет Ирина Шунькова. Она окончила университет с красным дипломом и вернулась работать в родной округ.

Среди новых педагогов-предметников Полина Филатова. Она будет работать учителем математики. Девушка окончила с отличием Московский государственный технический университет гражданской авиации по профилю «Безопасности полетов летательных аппаратов», прошла профессиональную переподготовку по программе «Математика».

Кроме того, профессиональная спортсменка, призер России по спортивной борьбе Дарья Пилипенко будет преподавать в школе «Гармония» физкультуру.

