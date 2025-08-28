Глава Можайска подарил первоклассникам прописи для занятий в школе

В этом в Можайске в первый класс пойдут 750 детей. Глава муниципалитета Денис Мордвинцев вручил им прописи для отличной учебы.

Прописи пригодятся на занятиях. Ученики трех параллелей школы № 1 уже оценили подарки. Они прочитали стихотворение-посвящение на первой странице и потренировали навыки, которые уже освоили в детском саду.

«Понимаем, насколько сложно родителям подготовить ребенка к школе, особенно в первый раз. Поэтому сделали нашим ученикам подарок — новые прописи, которые им обязательно пригодятся», — прокомментировал глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.