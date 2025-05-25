Еще 3 лесных пожара потушили в Подмосковье за минувшие сутки

В субботу, 24 мая, на территории Подмосковья зафиксировали три лесных пожара. Один из них произошел в Озерном участковом лесничестве недалеко от микрорайона ВНИИПо Балашихи. Об этом передали в Комлесхозе МО.

Еще два возгорания обнаружили около поселка Хорлово в Воскресенске и недалеко от деревни Слободище Орехово-Зуевского округа. Пожары произошли в Хорловском и Куровском лесничествах.

Для устранения огня направили 31 специалиста и 16 единиц техники. Возгорания потушили в тот же день.

В Комлесхозе Подмосковья сообщили, что во вторник, 27 мая, на большей части региона установится третий класс пожарной опасности, а в Наро-Фоминском, Подольском лесничествах и «Русском лесу» – четвертый.

Жителям области напомнили, что при обнаружении возгораний, следует звонить по номеру 8-800-100-94-00 или 112.

Вчера Комлесхоз Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности на 24-26 мая.