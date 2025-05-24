Комлесхоз Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности на 24-26 мая

В пятницу, 23 мая, в лесах Подмосковья не зафиксировали возгораний. Специалисты дали прогноз пожарной опасности на ближайшие дни с учетом погодных условий.

На большей части Московской области 24 мая ожидают третий класс пожарной опасности, а в Наро-Фоминском, Подольском лесничествах и «Русском лесу» – четвертый .

В воскресенье и понедельник, 25 и 26 мая, подавляющая территория региона будет также находиться в зоне третьего класса. Четвертый уровень угрозы установится лишь в лесничестве «Русский лес».

Сегодня и в ближайшие несколько дней температура воздуха днем достигнет +25-27 градусов. В ночное время опустится до +14-15. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что при обнаружении лесных возгораний следует незамедлительно звонить по номеру 8-800-100-94-00 или 112.