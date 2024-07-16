Еще 3 комплекса видеокамер установили на федеральных дорогах в Подмосковье

Комплексы фотовидеофиксации «Азимут 4» установили еще в трех аварийных местах на федеральных трассах в Подмосковье. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Статистика показывает, что аварийность снижается там, где появляются комплексы фиксации нарушений. В 2023 году количество ДТП на таких участках снизилось на 25%, количество погибших — на 20%, количество раненых — на 28%.

К примеру, в первом полугодии 2023 года на участках трасс М-1 «Беларусь», А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово», М-2 «Крым» зафиксировали восемь аварий, в которых 13 человек получили ранения, один человек погиб.

«В том же году аварийные участки оснастили комплексами фотовидеофиксации. За шесть месяцев 2024 года количество ДТП на этих участках дорог сократилось на 75%, число погибших на 100%, а число раненых на 46%» — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Сейчас в Московской области работают около двух тысяч стационарных и передвижных автоматических средств контроля движения. В первом полугодии количество аварий снизилось на 4,4%, число погибших и раненых сократилось на 10,6% и 6,7% соответственно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы в регионе. На сегодняшний день идет работа над 53 дорожными проектами, 23 из них — федерального значения.

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