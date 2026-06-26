Еще 3 канализационно-насосные станции построят в Сергиевом Посаде

Еще три канализационно-насосные станции построят в Сергиевом Посаде по федеральному проекту. Они появятся на улицах 40 лет Октября, Ивана Евсикова и по проездк Сержанта Налдина.

Прокладку напорных коллекторов начали на улице 40 лет Октября. Там уже завершили разбивку и очистку трассы, приступили к сварке труб. Производительность КНС составит семь тысяч кубометров в сутки. В ходе работ на площадке возведут подземную и надземную части объекта, смонтируют насосное оборудование и кран-балки.

По проезду Сержанта Налдина началась вырубка по трассе напорных коллекторов. Проект предусматривает возведение здания, установку техники, подводящий трубопровод и врезку.

На улице Ивана Евсикова в июле начнется прокладка напорных коллекторов методом горизонтально‑направленного бурения. Производительность этого объекта составит 2,6 тысячи кубометров в сутки.

«Строительство новых КНС позволит обеспечить надежное водоотведение для 15,5 тысячи жителей города. Завершить строительно-монтажные работы планируется до конца 2027 года», — отметили в МинЖКХ Подмосковья.

Работы проведут по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры».