Еще 3 государственных индустриальных парка начали строить в Подмосковье

В Подмосковье начали строительство трех государственных индустриальных парков. Их общая площадь составит более 400 гектаров.

«Сегодня в регионе стартовало строительство уже нескольких ГИПов — „Ключ“ в Дмитровском округе, „Титан“ в Ленинском и „Союз“ в Жуковском. На территорию этих парков планируется суммарно привлечь порядка 170 миллиардов рублей инвестиций», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Управляющей компанией «Ключа» и «Титана» выступает АО «ОЭЗ „Дубна“, а ГИП „Союз“ — Корпорация развития Московской области.

По словам гендиректора ОЭЗ «Дубна» Антона Афанасьева, там будет создана вся нужная транспортная и социальная инфраструктура. Об инвестиционной привлекательности мест говорит спрос: заполнение «Титана» и «Союза» составляет 100%, а «Ключа» — 95%

Благодаря резидентам и управляющим компаниям ГИПы обеспечат более 20 тысяч рабочих мест.