Еще 3 двора благоустроили в Подольске

В Подольске в микрорайонах Парковый, Шепчинки и Межшоссейный привели в порядок три двора. На данный момент работы продолжаются на пяти участках.

На Парадном подъезде, № 8-10, улице Свердлова, № 45, улице Кирова, № 5-7 обновили асфальтовое покрытие и тротуары, заменили бордюрные камни.

«Там, где это было необходимо, устроили дополнительные парковочные места и пешеходные дорожки. В процессе установка новых лавочек и урн, создание зон отдыха, озеленение. Работаем с небольшим опережением графика, чтобы как можно скорее создать для подольчан удобное и приятное городское пространство», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Также в работе еще пять участков, в том числе в микрорайонах Климовск, Силикатная, Высотный и Восточный. Следующие на очереди — дворы на улице Веллинга, № 10, 10а и 12, а также на улице Тепличная, № 8-10.