Еще 3 дома вошли в программу расселения аварийного жилищного фонда в Королеве

Сразу после старта программы по переселению горожан из аварийного жилищного фонда в нее вошли восемь домов в микрорайоне Первомайский, а также на улицах Полевая и Коммунальная в Королеве. Затем туда включили еще три дополнительных многоквартирных дома на улицах Ленина и Учительская.

Это стало возможным благодаря внесенным в программу изменениям: продлению срока реализации и включению в перечень участников нанимателей по договору социального найма.

Собственники жилых помещений в микрорайоне Первомайский, а также на улицах Полевая и Коммунальная подали уже 33 заявления на получение сертификатов, предоставляющих возможность переселиться из аварийного фонда в новые квартиры.

Отметим, что о всех условиях и возможностях жилищных сертификатов представители администрации округа расскажут на специальных встречах, которые организуют в Королеве. На мероприятиях ждут горожан, проживающих в 11 включенных в программу домах.