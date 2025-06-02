Еще 3 аппарата для рентгена установили в больнице в Подольске с начала года
Медицинские учреждения в Подмосковье продолжают оснащать современной техникой. С начала года в Подольской областной клинической больнице начали работать три новых аппарата для рентгена.
Устройства приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Третий цифровой комплекс запустили в больнице сегодня.
«На его закупку и ремонт кабинета было направлено более 20 миллионов рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Современные устройства позволяют получить высокое качество изображения при минимальном облучении. Направление на исследование выдает лечащий врач.
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