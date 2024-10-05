Еще 294 контейнерные площадки обновят в Подмосковье до конца года

В Подмосковье продолжается модернизация контейнерных площадок. Работы уже полностью завершили в городских округах — Пушкинском, Долгопрудном и Фрязине.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, зимой трудности, связанные с вывозом мусора, могут значительно возрасти, если площадки не будут подготовлены должным образом.

«Сейчас мы уделяем внимание не только проверке существующих контейнеров, но и закупке новых, которые первоочередно будут установлены в проблемных районах» — рассказал Мурашов.

Всего в Подмосковье установлены 79 контейнерных площадок, до конца года в планах обновить еще 294.

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