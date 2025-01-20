Еще 29 жителей аварийных домов расселили в Подмосковье за неделю

Еще 29 жителей Подмосковья расселили из аварийных домов за неделю. Они переехали в новостройки или приобрели квартиры на вторичном рынке.

Аварийные дома расселили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Эту работу на минувшей неделе провели в Лобне, Луховицах, Сергиевом Посаде и Богородском округе. Всего расселили 137,4 квадратных метра помещений, рассказали в региональном Минстрое.

Нацпроект направлен на обеспечение семей со средним достатком доступным жильем за счет увеличения объема строительства и повышения комфортности городской среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о завершении первого этапа расселения аварийных домов в регионе к весне. Новые квартиры получат еще 4,3 тысячи человек.