Еще 29 тротуаров построили вдоль региональных дорог в Подмосковье

В 16 округах Московской области завершили строительство 29 новых тротуаров вдоль региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Работы в данном направлении позволят повысить безопасность и снизить риск ДТП с участием пешеходов.

В Чехове построили три километра тротуаров, в Серпухове проложили 2,9 километра тротуаров между деревнями Глазово и Скрылья, в Наро-Фоминске — 2,8 километра.

«Дорожные службы построили 29 новых тротуаров общей протяженностью 19 километров — наибольший объем работы провели в четырех округах: Чехове, Серпухове, Наро-Фоминском и Одинцовском», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Отмечается, что новые тротуары также появились в Красногорске, Коломне, Кашире, Орехово-Зуевском и других округах. Всего до конца года в области планируется построить более 65 километров тротуаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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