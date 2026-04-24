Еще 29 школьников получили первые паспорта в Дмитрове

Торжественная церемония прошла в Центральном дворце культуры «Созвездие» 23 апреля. 29 юношей и девушек, которым исполнилось 14 лет, получили главный документ гражданина России из рук главы Дмитровского округа Михаила Шувалова.

Руководитель муниципалитета поздравил ребят с этим важным событием и пожелал успехов в учебе и дальнейшей жизни.

«Вы быстро взрослеете, скоро выберете свой путь и профессию. Делайте свое дело только с любовью и лучше всех. Берегите паспорт и гордитесь тем, что вы — граждане России, — обратился к школьникам Михаил Шувалов

Одними из участников церемонии стали ученики Дмитровской школы № 8 братья Алексей и Александр Шалыгины. Ребята признались, что волновались, получая документ из рук главы округа. Такой формат помогает прочувствовать важность момента и осознать себя частью большой страны.

Торжественное вручение первых паспортов проходит в муниципалитете ежемесячно. Чтобы стать участником церемонии, достаточно сообщить об этом специалисту МФЦ при подаче документов.