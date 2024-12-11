Еще 29 педагогов в Раменском стали почетными работниками образования России

В Раменском прошел праздник «Педагогическая сказка», посвященный закрытию конкурса «Педагог года — 2024». Во Дворце культуры имени Воровского подвели итоги, назвали имена лучшего преподавателя и воспитателя, а также тех учителей, кто получил звание почетного работника образования Российской Федерации.

Открыла праздник председатель Комитета образования Наталья Асеева. Награды вручили председатель Совета Юрий Ермаков и заместитель Владимир Демин.

Начальник отдела дошкольного образования администрации получила почетное звание «Отличник просвещения». Педагогу-организатору Удельнинского центра внешкольной работы Валентине Катаевой вручили нагрудный знак «За верность профессии».

Старшего воспитателя Ильинской школы № 26 наградили почетной грамотой Министерства Просвещения России, а учителя начальных классов школы № 11 в поселке Дружба Светлану Забырину и учителя математики в гимназии № 2 в Раменском Веру Колчанову — почетной грамотой Министерства образования Московской области.

Знак «Признание заслуг» вручили музыкальному руководителю Ново-Харитоновской школы № 10 Светлане Юкиной.

Еще 29 педагогам в Раменском округе приказом Министерства Просвещения присвоили звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

Также на празднике подвели итоги года. Лучшим учителем стал преподаватель английского языка в Никитской школе Алексей Варфоломеев, а воспитателем — музыкальный руководитель дошкольного отделения Власовской школы № 13 Алина Киффа.

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