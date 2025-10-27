Еще 28 тысяч жителей Подмосковья оформили льготу на протезирование зубов

Справку на бесплатное зубопротезирование в Подмосковье можно получить онлайн. С начала года на портал государственных услуг региона поступило свыше 28 тысяч соответствующих обращений.

Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов имеют ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, пенсионеры, а также другие категории жителей с постоянной регистрацией в Московской области.

Бесплатная услуга «Выдача справки, подтверждающей наличие права на бесплатное зубопротезирование» размещена в разделе «Соцподдержка» — «Документы, подтверждающие льготу». Услуга предоставляется бесплатно.

Перед подачей заявки необходимо посетить стоматолога, после чего следует заполнить форму на региональном портале.

После этого заявителя поставят на учет. Процедуру проведут в порядке очереди.