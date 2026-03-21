Еще 28 школьников получили первые паспорта в Дмитрове

В Дмитровском округе 28 подростков получили главный документ гражданина России. Торжественная церемония прошла в муниципалитете при участии родителей и главы округа.

Под звуки государственного гимна юноши и девушки, которых пришли поддержать родные, настроились на торжественный лад. Каждый из них получил документ из рук главы муниципалитета Михаила Шувалова.

Жительница Дмитрова Наталья Аникеенко пришла в этот день поддержать дочь. Она поделилась воспоминаниями о том, как в ее время получение паспорта проходило иначе.

«Раньше это происходило в 16 лет. Мне вручили паспорт в паспортном отделении милиции. Паспорт мне вручала начальник паспортного отдела Журавлева Елена Леонидовна. Это было очень памятное событие в связи с тем, что мой паспорт мне вручили в мой день рождения», — рассказала Наталья Аникеенко.

Для самой Таисии Аникеенко этот день стал символом новой жизненной ступени.

«Это такое маленькое взросление, я так думаю, и чувство такое, что уже все возможно, уже повзрослели немножко», — поделилась впечатлениями Таисия Аникеенко.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов, обращаясь к ребятам, подчеркнул значимость этого шага.