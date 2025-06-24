Еще 28 предприятий получили гранты на развитие производства в Подмосковье

В июне этого года Фонд развития промышленности Московской области провел конкурсный отбор среди местных предприятий, в результате которого 28 компаний получили значительную финансовую поддержку. Общий объем выделенных средств составил 350 миллионов рублей.

Сумма предназначена для субсидирования процентных ставок по кредитам, которые предприятия берут на модернизацию и расширение производственных мощностей.

«Финансовая поддержка была оказана предприятиям, которые работают в сфере импортозамещения. В общей сложности Фонд развития промышленности Московской области рассмотрел 37 заявок», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Программа дает производителям возможность компенсировать до 90% процентной ставки по кредитам, но не более ключевой ставки Центрального банка. При этом максимальная сумма поддержки для одного предприятия ограничена 30 миллионами рублей.

Кроме данной программы, промышленные предприятия Подмосковья могут воспользоваться и другими мерами поддержки фонда, включая льготные займы под 0,5-5% годовых сроком до семи лет.

Более подробную информацию о всех доступных программах можно найти на официальном сайте.