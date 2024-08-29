Еще 27,5 тонны гуманитарной помощи отправят в Донбасс из Балашихи

Фото: Медиасток.рф

Фуру с гуманитарной помощью отправят из Балашихи в новые регионы России к 1 сентября. В акции «Доброе дело» участвовали все города региона, всего туда отправят 27,5 тысячи тонн полезных вещей.

В новые регионы отправят средства личной гигиены, продукты и многое другое. Сортировать и упаковывать груз на складе в Балашихе помогали волонтеры регионального ресурсного центра.

Жители активно помогают жителям Донбасса и их семьям, а также пострадавшим из приграничных районов. Присоединиться к сбору могут все желающие. Для этого в Балашихе работают пункты сбора, в том числе для эвакуированных жителей Курской области и участников СВО.

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