Еще 27 школьников получили первые паспорта в Можайске

В Можайском ЗАГСе 20 марта состоялось торжественное вручение паспортов 27 юным жителям округа, достигшим 14 лет. Мероприятие прошло в праздничной атмосфере.

С приветственным словом к ребятам и их родителям обратились первый заместитель главы округа Алексей Сперанский, председатель Совета депутатов Василий Овчинников и депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова. Они пожелали школьникам успехов в учебе, верности своему слову и смелости в реализации самых амбициозных планов.

В церемонии также приняли участие члены Молодежного парламента округа Александр и Кристина Николаенковы. Каждый участник получил паспорт из рук почетных гостей.

Выступающие отметили, что получение главного документа гражданина России — это первый серьезный шаг на пути к самостоятельности. Они подчеркнули важность преемственности поколений и активной жизненной позиции для молодых людей.

В завершение виновники торжества и официальные лица сделали общее фото на память.