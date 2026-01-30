Еще 27 школьников получили первые паспорта в Дмитрове

В Дмитрове прошла первая в этом году торжественная церемония вручения паспортов. Документы получили 27 подростков, которым исполнилось 14 лет.

Вручение прошло в центральном дворце культуры «Созвездие». Перед началом все участники исполнили гимн России.

«Этот день для меня очень ответственный. Я осознаю, что теперь несу ответственность за свои поступки. Это меня дисциплинирует и ориентирует на хорошую учебу», — сказала кадет дмитровской школы № 2 Ульяна Хохлова.

Поздравить ребят пришли глава Дмитровского округа Михаил Шувалов и депутат Госдумы Ирина Роднина. Шувалов зачитал поздравление от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и обратился к подросткам.

«Быть гражданином нашей великой страны — огромная честь и ответственность. Растите, учитесь, стремитесь вперед», — сказал Михаил Шувалов.

Ирина Роднина пожелала молодым гражданам смело претворять мечты в жизнь.

«Дерзайте, стремитесь только вперед и гордо несите право быть гражданином России», — добавила она.

После напутствий Шувалов и Роднина вручили подросткам первые паспорта. Церемонию завершила общая фотография на память.