Еще 27 молодых семей получили сертификаты на жилье в Подмосковье
Еще 27 молодых семей в Подмосковье получили сертификаты на приобретение нового жилья. Они смогут получить квартиры и дома в любом уголке региона.
В Орехово-Зуеве сертификаты на новые квартиры получили семь молодых семей. В Раменском — еще пять. Жилищный вопрос также решили 15 молодых семей из Щелкова.
«В рамках торжественного мероприятия было отмечено, что участие в программе — это реальный шаг к созданию комфортных условий для жизни», — отметили в Минжилполитики Подмосковья.
Принять участие в программе могут семьи моложе 35 лет, которые нуждаются в жилье и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости.
