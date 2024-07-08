Еще 260 семей расселят из аварийных домов в Сергиевом Посаде к декабрю

Фото: Минстрой МО

Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Сергиевом Посаде на Владимирской улице. Туда переедут 639 человек.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, готовность объекта уже превысила 45%. Работы планируют завершить к декабрю.

«На площадке задействовано 69 рабочих и пять единиц техники. Ведутся монолитные работы на уровне восьмого-одиннадцатого этажей здания, прокладка инженерных сетей, монтаж системы отопления в подвальной части здания», — уточнили в министерстве.

В новостройку переедут жители 59 аварийных домов из микрорайонов Рабочий, Скобянка, Клементьевка, с улиц Инженерной, Фаворского Сергиева Посада, а также из Краснозаводска, поселков Мостовик, Сватково, деревни Наугольное.

Новые квартиры получат 260 семей.

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