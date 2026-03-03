Еще 260 камер системы «Безопасный регион» подключили в Подмосковье за неделю

За минувшую неделю в Московской области к системе «Безопасный регион» подключили 264 новые камеры видеонаблюдения. С начала года их число увеличилось более чем на полторы тысячи.

Сегодня в регионе работают свыше 168 тысяч камер, интегрированных в единую систему. Оборудование размещено во дворах и подъездах жилых домов, рядом с детскими учреждениями, на улицах и в других общественных пространствах.

Видеонаблюдение используют для контроля обстановки, фиксации и профилактики правонарушений.

Более 90 тысяч устройств оснащены модулями искусственного интеллекта. Такие камеры автоматически выявляют нарушения: фиксируют мусор на остановках, несанкционированную торговлю, парковку в запрещенных местах и на газонах, а также контролируют соблюдение требований безопасности на строительных площадках.

Информация о цифровых решениях и ИИ-практиках Московской области доступна на портале «Цифровой регион».