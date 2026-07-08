Еще 2,6 тысячи многодетных матерей Москвы и Подмосковья вышли на пенсию досрочно

В День семьи, любви и верности в отделении Социального фонда России по Москве и Московской области напомнили о мерах поддержки многодетных родителей. Одной из них остается право женщин с тремя и более детьми выйти на страховую пенсию по старости раньше общеустановленного возраста.

С начала 2026 года такой возможностью воспользовались уже 2,6 тысячи жительниц столичного региона.

Возраст досрочного выхода на пенсию зависит от количества детей. Матери троих детей могут оформить выплаты в 57 лет, четверых — в 56 лет, а женщины, воспитавшие пятерых и более детей, — с 50 лет.

Такое право также распространяется на усыновительниц при соблюдении установленных требований: необходимо воспитать детей до восьмилетнего возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Периоды ухода за ребенком до полутора лет засчитываются в страховой стаж и увеличивают количество пенсионных коэффициентов. При этом с 2026 года в стаж включают уход не только за первыми четырьмя детьми, но и за пятым и всеми последующими, независимо от их числа.

«Другая значимая мера поддержки действует для неработающих женщин-пенсионеров, удостоенных звания „Мать-героиня“ за рождение и воспитание более десяти детей. За особые заслуги перед страной они получают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 39110,10 рубля», — подчеркнул заместитель управляющего отделением Социального фонда по Москве и области Алексей Путин.

Перед оформлением досрочной пенсии специалисты рекомендуют заранее проверить сведения о страховом стаже и пенсионных коэффициентах в личном кабинете на портале госуслуг и при необходимости скорректировать данные.