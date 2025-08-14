Еще 26 тысяч жителей Подмосковья воспользовались ботом для записи к врачу

Свыше 26 тысяч человек воспользовались медицинским чат-ботом в Подмосковье с начала года. С его помощью можно записаться на прием к врачу, вакцинацию и телемедицинскую консультацию, а также вызвать специалиста на дом.

Как рассказали в областном Минздраве, Telegram-бот Денис не только помогает получить необходимую услугу, но и собирает жалобы пациента перед приемом врача, а после визита он просит оценить его качество.

«Цифровой помощник Денис был внедрен в систему здравоохранения Подмосковья еще в 2022 году. С тех пор он пользуется спросом у жителей региона. В этом году чат-ботом воспользовались более 26 тысяч человек, а за все время его работы — почти 170 тысяч пациентов», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.

Чаще всего пользователи используют цифрового помощника для записи на прием и вызова врача на дом.

Воспользоваться ботом можно по ссылке.